Grossi, nükleer müzakerelerde ilerleme kaydedilmediğini iddia etti

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi, Vatikan Medyasına verdiği bir röportajda, nükleer anlaşma müzakerelerinde ilerleme kaydedilmediğini iddia etti.

Rafael Grossi, "Müzakereler çıkmaza girdi. Bazı görüşmeler yapıldı. Toplantılar ve görüş alışverişlerinde bulunuldu. Bu nedenle ajans ve ben böylesine tehlikeli bir mesele etrafında siyasi bir boşluk kalmasını istemiyoruz." dedi.

Grossi, "İki paralel yol var: Birisi nükleer anlaşma konusunda genel bir anlaşmaya varılması, ikincisi ise Ajans ile İran arasındaki müzakereler. Şu ana kadar ilerleme kaydedemedik ama İran uranyum zenginleştirmede ilerleme kaydetmeye devam ediyor ve daha gelişmiş santrifüjler üretiyor. Bu gerçekten endişe verici; çünkü nükleer enerjinin yayılmasına yönelik bir adımdır ve bunu önlememiz gerekiyor" ifadelerinde bulundu.

Tahran'ı ziyaret etme umudunu dile getiren Grossi, "Ajans'ın bir anlaşma yeri olduğunu her zaman söyledim. Bu nedenle, mümkün olursa en kısa sürede Tahran'ı ziyaret etmeye ve müzakereleri yeniden başlamaya hazırım" diye kaydetti.

