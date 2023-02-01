İran'ın yerine getirmediği herhangi bir taahhüdü kalmadı

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, bugün bakanlar kurulu toplantısı sırasında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi'nin İran ziyareti zamanı ile ilgili olarak bu ziyaretin hedefleri ve planlarının net olması gerektiğini vurguladı.

Güvenlik ve koruma açısından iyi bir savunma sistemlere sahip olduklarını vurgulayan İslami, "Ülkenin hava savunma sistemi güçlü ve kurumun da önlemleri var. Düşman her zaman başarısız olmuştur ve başarısız olmaya da devam edecektir." dedi.

İran'ın nükleer taahhütleriyle ilgili olarak İslami, "Bizim geri kalan taahhüdümüz yok. Batılıların psikolojik operasyonları ve açıklamaları nükleer anlaşmayla ilgilidir. Nükleer anlaşma iki tarafı olan bir anlaşmadır. Taahhütlerini yerine getirmezlerse taahhütlerimize bağlı kalmamız için hiçbir neden yoktur." ifadelerinde bulundu.

İslami, İran'da uranyum zenginleşme seviyesindeki değişime ilişkin olarak, "Bizim faaliyetlerimiz koruma çerçevesindedir. NPT'nin bir üyesi olarak buna bağlıyız" ifadesini kullandı.