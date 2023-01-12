Emir Abdullahiyan ve Lavrov görüşecek

Sputnik Rusya Dışişleri Bakanlığı'na da dayandırdığı haberde, İran ve Rusya dışişleri bakanlarının 17 Ocak'ta Moskova'da görüşeceğini duyurdu.

Bu görüşmede nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması ve İran ile Rusya arasındaki serbest ticaret anlaşmasının ele alınacağı açıklandı.

Görüşmede ayrıca iki ülkenin Birleşmiş Milletler ve Şangay İşbirliği Örgütü gibi uluslararası kuruluşlar çerçevesinde yürüttüğü işbirliği ile Suriye, Afganistan, Kafkasya bölgesinin durumu ve Hazar Denizi konusu da ele alınacak.