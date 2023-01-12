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12 Oca 2023 15:17

Emir Abdullahiyan ve Lavrov görüşecek

Emir Abdullahiyan ve Lavrov görüşecek

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov 17 Ocak'ta Moskova'da bir araya gelecek.

Sputnik Rusya Dışişleri Bakanlığı'na da dayandırdığı haberde, İran ve Rusya dışişleri bakanlarının 17 Ocak'ta Moskova'da görüşeceğini duyurdu.

Bu görüşmede nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması ve İran ile Rusya arasındaki serbest ticaret anlaşmasının ele alınacağı açıklandı.

Görüşmede ayrıca iki ülkenin Birleşmiş Milletler ve Şangay İşbirliği Örgütü gibi uluslararası kuruluşlar çerçevesinde yürüttüğü işbirliği ile Suriye, Afganistan, Kafkasya bölgesinin durumu ve Hazar Denizi konusu da ele alınacak.

News Code 1906999

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