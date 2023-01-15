Tel Aviv'de binlerce kişi yeni kabineyi protesto etti

İki haftadır üst üste cumartesi günleri Netanyahu kabinesi karşıtı gösterilere sahne olan Tel Aviv’in merkezindeki Habima Meydanı’nda düzenlenen gösteriye, rejim medyasına göre yaklaşık 80 bin kişi katıldı.

Göstericiler, Netanyahu, aşırı sağcı ve ırkçı politikalarıyla bilinen Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich gibi kabine üyelerine tepki gösterdi.

Meydanda, Netanyahu'yu “Suçlu Başbakan” olarak nitelendiren pankartlar taşıyan göstericiler, Netanyahu'yu istifaya çağırarak, “İsrail diktatörlük değildir”, “Netanyahu tehlikeli, yozlaşmış ve ırkçıdır” ve “Ben-Gvir ve Smotritch bir felaket” sloganlarını attı.

Batı Kudüs Ve Hayfa’da gösteriler

Bu hafta Batı Kudüs ve Hayfa kentlerinde de Netanyahu karşıtı protesto gösterisi düzenlendi.