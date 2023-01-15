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15 Oca 2023 16:04

CHP birinci, AK Parti yüzde 30'un, MHP barajın altında

CHP birinci, AK Parti yüzde 30'un, MHP barajın altında

Avrasya Araştırma'nın 2023 Ocak seçim anketinin sonuçlarına göre CHP birinci parti çıktı. AK Parti yüzde 30'un altında kalırken, MHP de barajın altında yer aldı.

2023'ün mayıs ayı içerisinde yapılma ihtimali kuvvetlenen seçimlerle ilgili anket şirketleri çalışmalarını sürdürüyor.

Avrasya Araştırma Şirketi son anket sonuçlarını paylaştı. 26 ilde yapılan ankete katılan kişi sayısı 2 bin 612 olarak açıklandı.

Oyların partilere göre dağılımı kararsızlar dağıtılmadan önce şöyle gerçekleşti:

CHP: Yüzde 27

AK Parti: Yüzde 25,6

İYİ Parti: Yüzde 12

HDP: Yüzde 9,7

MHP: Yüzde 4,9

DEVA: Yüzde 3

Zafer Partisi: Yüzde 1,5

Diğer: 2,1

Kararsızlar: 13,2

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra oyların partilere göre dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:

CHP: Yüzde 31,1

AK Parti: Yüzde 29,5

İYİ Parti: 13,8

HDP: 11,2

MHP: 5,6

DEVA: 3,5

Zafer Partisi: 1,7

Yeniden Refah: 1,2

Diğer: 2,4.

News Code 1907054

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