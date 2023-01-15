CHP birinci, AK Parti yüzde 30'un, MHP barajın altında

2023'ün mayıs ayı içerisinde yapılma ihtimali kuvvetlenen seçimlerle ilgili anket şirketleri çalışmalarını sürdürüyor.
Avrasya Araştırma Şirketi son anket sonuçlarını paylaştı. 26 ilde yapılan ankete katılan kişi sayısı 2 bin 612 olarak açıklandı.
Oyların partilere göre dağılımı kararsızlar dağıtılmadan önce şöyle gerçekleşti:
CHP: Yüzde 27
AK Parti: Yüzde 25,6
İYİ Parti: Yüzde 12
HDP: Yüzde 9,7
MHP: Yüzde 4,9
DEVA: Yüzde 3
Zafer Partisi: Yüzde 1,5
Diğer: 2,1
Kararsızlar: 13,2
Kararsızlar dağıtıldıktan sonra oyların partilere göre dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:
CHP: Yüzde 31,1
AK Parti: Yüzde 29,5
İYİ Parti: 13,8
HDP: 11,2
MHP: 5,6
DEVA: 3,5
Zafer Partisi: 1,7
Yeniden Refah: 1,2
Diğer: 2,4.
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