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15 Eki 2022 17:17

Kirmanşah kentinin süsü "Şafii Camii"

Kirmanşah kentinin süsü "Şafii Camii"

İran'ın batısında yer alan Kirmanşah kentinde birbirinden güzel ve ihtişamlı camiler bulunmaktadır.

Kirmanşah, İran'ın batısında Kirmanşah eyaletinin merkezi olan şehirdir. Kent, başkent Tahran'a 525 km, Irak sınırına 120 km mesafede yer almakatdır.

Bu kentin nüfusu yaklaşık 850 bin civarındadır. Kirmanşah halkının çoğu Şii'dir, ancak İran'daki diğer şehirlerde olduğu gibi, Sünniler için "Şafii Camii" diye anılan özel bir cami vardır.

1945 yılında Osmanlı mimarisinden esinlenilerek yapılan Şafii Camii, 1060 metrekare alan üzerine inşa edilmiştir.

Kirmanşah kentinin süsü "Şafii Camii"

Kirmanşah kentinin süsü "Şafii Camii"

Kirmanşah kentinin süsü "Şafii Camii"

Kirmanşah kentinin süsü "Şafii Camii"

Gaziantep ve Kirmanşah belediyeleri 16 Temmuz 2011 tarihinde Kardeş Şehir Antlaşması imzalamışlardır.

News Code 1905279
https://tr.mehrnews.com/news/1905279/

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