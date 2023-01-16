İranlı kadın hokeyciler Suudi Arabistan'ı yenerek finale yükseldi

Tataristan’ın başkenti Kazan, 13-18 Ocak tarihleri arasında İslam ülkeleri arasında uluslararası hokey turnuvasına ev sahipliği yapıyor.
İran kadın milli buz hokeyi takımı, bu sene ilki düzenlenen hokey turnuvasında Suudi Arabistan'ı mağlup ederek final maçına çıktı.
İran, final maçında Tataristan ile kozlarını paylaşacak.
Turnuvaya, Tataristan'ın yanı sıra İran, BAE, Suudi Arabistan, Bahreyn, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan, Umman, Cezayir, Fas ve Lübnan gibi ülkelerden sporcular katıldı.
Yarışmanın düzenlenmesi kararı “Rusya – İslam Dünyası: KazanSummit 2022” zirvesi çerçevesinde alınmıştı.
yorumunuz