İran buz hokeyi takımı Tataristan turnuvasında ikinci oldu

Tataristan’ın başkenti Kazan, 13-18 Ocak tarihleri arasında İslam ülkeleri arasında uluslararası hokey turnuvasına ev sahipliği yapıyor.
İran erkek milli buz hokeyi takımı, bugün yapılan final maçında Tataristan'a yenilerek ikinci oldu.
İran kadın milli buz hokeyi takımı ise Tataristan turnuvasında Suudi Arabistan'ı yenerek finale yükselmişti.
İranlı kadın hokeyciler, bu akşam final maçında Tataristan ile kozlarını paylaşacak.
Turnuvaya, Tataristan'ın yanı sıra İran, BAE, Suudi Arabistan, Bahreyn, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan, Umman, Cezayir, Fas ve Lübnan gibi ülkelerden sporcular katıldı.
Yarışmanın düzenlenmesi kararı “Rusya – İslam Dünyası: KazanSummit 2022” zirvesi çerçevesinde alınmıştı.
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