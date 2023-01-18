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18 Oca 2023 11:25

Suudi Arabistan’dan Yemen’e topçu saldırısı

Suudi Arabistan’dan Yemen’e topçu saldırısı

Suudi Arabistan ordusunun Yemen’in kuzeyindeki sınır kasabası Şada’ya düzenlediği topçu saldırısında bir kişi hayatını kaybett, iki sivil yaralandı.

Yemen’ın kuzey bölgeleri son günlerde Suudi Arabistan’ın yoğun topçu saldırısı altında.

Yemen merkezi Al Masirah TV kanalına göre. Suudi Arabistan ordusu, dün Saada vilayetindeki sınır kasabası Şada’yı topçu saldırılarıyla hedef aldı. Saldırı sonucu bir sivil hayatını kaybetti, yaralanan 2 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) ara buluculuğunda 2 Nisan'da sağlanan geçici ateşkes, 2 Ekim'de sona ermişti.

Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçleri 2015 yılının mart ayından beri Yemen’e yönelik askeri saldırılar düzenliyor.

BM'ye göre, Yemen'de şiddetle devam eden savaş, yüz binlerce kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak ölümüne neden oldu ve dünyanın en kötü insani krizini yarattı.

News Code 1907131

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