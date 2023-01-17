Yemen Özel Temsilcisi, barış görüşmelerinden memnun

Yemen'den video konferans bağlantısıyla BM Güvenlik Konseyi oturumuna katılan Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, sahadaki duruma ilişkin yılın ilk brifingini verdi.

Arap medyasına göre Grundberg, Ensarullah liderleri ve özellikle Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Mehdi el-Muşat'la verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Yemen'deki çatışma cephelerinde büyük bir artış veya değişiklik olmadığına işaret eden Grundberg, genel askeri durumun stabil halini koruduğunu ifade etti.

Yemen'deki taraflar arasındaki arabuluculuk çalışmalarına da değinen Grundberg, yaptığı görüşmelerin "bir ateşkes anlaşması sağlanmasına, ekonomik çöküntüyü önlemeye ve çatışmanın siviller üzerindeki etkisini hafifletmeye yönelik önlemlere odaklandığını" söyledi.

Yemen'de yürütülen diplomatik görüşmelere ilişkin Grundberg, "İçinde bulunduğumuz dönemde, Yemen'deki çatışmayı çözmek için bölgesel ve uluslararası düzeydeki diplomatik faaliyetlerin yoğunlaşmasına tanık olunuyor. 8 yıllık çatışmanın gidişatını değiştirecek muhtemel bir adıma tanık oluyoruz. Devam eden diyaloglar, kaçırılmaması gereken bir fırsatı temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

Gündemdeki pek çok meselenin, özellikle de egemenlikle ilgili olanların ancak Yemenliler arasında sağlanacak kapsamlı bir diyalog yoluyla kalıcı olarak çözülebileceğini belirten Grundberg, halihazırda yoğun şekilde yürütülen görüşmeler hakkındaki iyimserliğini ifade etti.

Grundberg, ilerlemek için ortak vizyonu içeren bir anlaşmanın yokluğunun, askeri tırmanışın ve topyekun bir çatışmaya dönüşün riskini artırdığını da kaydetti.

Yemenli tarafları, askeri alanda kısmen sağlanan sakinliğin yol açtığı diyalog alanından, yararlanmaya çağıran Grundberg, ayrıca "somut eyleme yönelik adımları içeren ortak bir vizyon oluşturmak için acilen çalışılmasını" istedi.

Hans Grundberg, 2023'ün Yemenliler için daha barışçıl ve müreffeh bir gelecek sunmasını sağlamak adına bu görüşmelerin geliştirilmesini umduğunu sözlerine ekledi.