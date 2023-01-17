Çin'den Yemen'de çatışan taraflara çağrı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, dün Yemen’deki mevcut durum hakkında bir toplantı düzenledi.

Çin’in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dai Bing toplantıda yaptığı konuşmada, Yemen’deki mevcut durumun genel olarak istikrarlı olduğunu, ancak savaşsız, barışçıl durumun süresiz olarak sürmeyeceğini, barış penceresinin de daima açık olmayacağını kaydetti.

Çinli yetkili, Yemen’de çatışan tarafların diyalog ve müzakere hızını arttırmaları yönündeki beklentisini dile getirdi.

Dai Bing konuşmasında ayrıca, her zaman Yemen halkının refahıyla yakından ilgilenen Çin’in, Yemen dahil Arap ülkelerine daha çok insani yardım ve yeniden yapılanma konusunda destek sağlayacağının altını çizdi.

Kaynak: CRI Türkçe