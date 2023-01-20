  1. İran
20 Oca 2023 14:24

İran Ordusu'ndan AB Palamentosu'nun kararına tepki

İran Ordusu'ndan AB Palamentosu'nun kararına tepki

İran Ordusu, Avrupa Parlamentosu'nun İslam Devrim Muhafızları Ordusun'u sözde "terör örgütleri" listesine alması yönündeki adımını kınadı.

İran Ordusu, Avrupa Parlamentosu'nun İslam Devrim Muhafızları Ordusun'u sözde "terör örgütleri" listesine alması yönündeki adımını kınadı.

İran Ordusu’nun açıklamasında ”Şüphesiz, İslam Devrim Muhafızları'nın adının sahte terör örgütleri listesine dahil edilmesi önerisi, Avrupa ülkeleri liderlerinin ABD ve Siyonizme bağlılığını göstermektedir” denildi.

Açıklamanın başka bir bölümünde ise" İran İslam Ordusu, AB parlamentosu'nun bu eylemini kınıyor, İran Devrim Muhafızları ile birlikte İran halkının huzuru ve güvenliğin sağlamaya devam edeceğiz" ifadesi kullanıldı.

News Code 1907172

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