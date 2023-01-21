  1. İran
21 Oca 2023 11:08

İran AB'ye misilleme için harekete geçti

İran AB'ye misilleme için harekete geçti

İran Meclisi, Devrim Muhafızları Ordusu karşıtı kararı alan Avrupa'ya misilleme için harekete geçti.

İran Meclisi milletvekilleri, ABD'nin Devrim Muhafızları'nı terör örgütü ilan etmesine karşı çıkarılan yasada değişiklik yapılmasını öngören tasarıyı hazırladı.

Meclisin hazırladığı tasarıya göre, Devrim Muhafızları Ordusunun "terör" listesine alınması halinde AB'ye üye ülkelerin silahlı kuvvetleri ile onlara bağlı kurumlar İran tarafından "terörist" ilan edilecek.

Meclis Başkanlık Heyeti Üyesi Ahmed Nadiri, Avrupa Birliği tarafından Devrim Muhafızları Ordusuna yönelik yaptırımların uygulanması halinde ülkesinin buna misillemede bulunacağını söylemişti.

Bu kapsamda Mecliste hazırlanan tasarı hakkında bilgi veren Nadiri, "Meclisin, Avrupa Birliğinin İranlı kurumlara yaptırım konusundaki eylemlerine karşı hazırladığı tasarı milletvekillerinin masasındadır." demişti.

News Code 1907183

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