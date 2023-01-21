İran Meclis Başkanı Galibaf’tan Devrim Muhafızları’na destek

İran Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Devrim Muhafızları Ordusu karşıtı kararının arından bu sabah Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami’ye destek ziyartinde bulundu.

Galibaf, Avrupa Parlamentosunun Devrim Muhafızları Ordusunun "terör" listesine alınmasını talep eden tasarısına sert bir şekilde tepki göstermişti.

Avrupa'nın attığı adımla teröre desteğini ilan ettiğini kaydeden Galibaf, "Sizi uyarıyorum, bu karar kesinleşirse İran Meclisi olarak misillemede bulunacağız ve Avrupa ülkelerini terör destekçisi, ordularını da terör örgütü olarak tanımlayacağız." demişti.

Avrupa Parlamentosu temsilcileri, Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü ilan eden 32 maddelik kararı dün onaylamıştı.