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20 Oca 2023 10:23

Kenya'da Eş-Şebab operasyonunda 18 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi

Kenya'da Eş-Şebab operasyonunda 18 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi

Kenya ordusunun Somali sınırında düzenlediği operasyonda, terör örgütü Eş-Şebab'ın 18 üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bölge Polis Müdürü George Seda, Eş-Şebab üyelerinin birkaç haftadır saklandığı Degabon bölgesine operasyon düzenlendiğini belirtti.

Seda, "Operasyonda 18 Eş-Şebab üyesi öldürüldü." açıklamasını yaptı.

Operasyonda örgüte ait silah, patlayıcı madde ve askeri teçhizatların da ele geçirildiği bilgisini paylaşan Seda, Eş-Şebab üyelerinin Somali sınırından Kenya'ya girdiğini kaydetti.

Somali'nin Kenya sınırında da aktif olduğu bilinen Eş-Şebab, haftalardır Somali ordusunun yoğun saldırısı altında bulunuyor.

Örgüt, Kenya'da özellikle Garissa, Mandera ve Wajir bölgelerinde saldırılar düzenliyor.

Kaynak: TRT Haber

News Code 1907167

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