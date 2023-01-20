Kenya'da Eş-Şebab operasyonunda 18 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi

Bölge Polis Müdürü George Seda, Eş-Şebab üyelerinin birkaç haftadır saklandığı Degabon bölgesine operasyon düzenlendiğini belirtti.
Seda, "Operasyonda 18 Eş-Şebab üyesi öldürüldü." açıklamasını yaptı.
Operasyonda örgüte ait silah, patlayıcı madde ve askeri teçhizatların da ele geçirildiği bilgisini paylaşan Seda, Eş-Şebab üyelerinin Somali sınırından Kenya'ya girdiğini kaydetti.
Somali'nin Kenya sınırında da aktif olduğu bilinen Eş-Şebab, haftalardır Somali ordusunun yoğun saldırısı altında bulunuyor.
Örgüt, Kenya'da özellikle Garissa, Mandera ve Wajir bölgelerinde saldırılar düzenliyor.
Kaynak: TRT Haber
yorumunuz