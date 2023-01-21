Burkina Faso'da Fransa karşıtı protesto

Afrika Liderleri Kolektifinin (CLP) çağrısıyla Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'daki Millet Meydanı'nda toplanan eylemciler, Fransa'nın ülkedeki askerlerini çekmesini ve Fransa'nın Vagadugu Büyükelçisi Luc Hallade'ın ülkeden ayrılmasını talep etti.

Göstericilerden CLP üyesi Moumini Boly, Burkina Faso'nun ekonomik, siyasi ve kültürel bağımsızlığını yeniden kazanmaya kararlı olduğunu söyledi.

"Fransa ülkemizden çıksın"

Boly, "Fransa'nın ve Fransız askerlerinin Burkina Faso'dan ayrılmasını istiyoruz. Bağımsız olmak ve başka partnerlerle işbirliği istiyoruz." dedi.

Başka bir gösterici Kadi Toure de 30 Eylül 2022'deki darbeyle başa gelen Cumhurbaşkanı İbrahim Traore'ye destek için sokağa çıktığını kaydetti. Gösteri olaysız sona erdi.

Kaynak: TR Haber