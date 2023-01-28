Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Azerbaycan’da

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, Sisi'yi resmi törenle karşıladı. Törenin ardından Aliyev ve Sisi ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Heyetlerarası görüşmede konuşan Aliyev, büyük önem verdikleri bu ziyaretin iki ülke ilişkilerinin gelişmesi için çok önemli bir adım olduğunu belirtti.

Aliyev, iki ülke ilişkilerinin gelişimi konusunda Sisi ile aralarında hiçbir fikir ayrılığı bulunmadığını dile getirerek birçok alanda iş birliği için büyük fırsatlar bulunduğunu ifade etti. Sisi'nin dün Azerbaycanlı iş adamlarıyla verimli bir görüşme yaptığını hatırlatan Aliyev, "Elbette iş çevrelerinin ortak faaliyeti ilişkilerimizi daha da güçlendirecektir. Gelecekteki işbirliği alanlarını da belirledik. Hem karşılıklı yatırımlarımız hem de ticaret hacmimiz yakın gelecekte artacak." dedi.

Aliyev, Mısır'la siyasi ilişkilerini daha da pekiştireceklerini ve uluslararası kuruluşlarda işbirliğini derinleştireceklerini kaydetti.

Kaynak: AA