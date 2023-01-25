Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Güney Kafkasya yolcusu

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ağasi Margaryan, Armenpress'e verdiği açıklamada, "Abdülfettah el-Sisi önümüzdeki günlerde bölgesel ziyaret için Ermenistan'a geliyor." dedi.

Mısır Cumhurbaşkanı bölgesel ziyaret kapsamında şu anda Hindistan'da, Azerbaycan'da da bulunacak.

Ermenistan ziyareti kapsamında Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Khachaturyan ile bir görüşme öngörülüyor.

Margaryan, bunun uzun zamandır beklenen bir ziyaret olduğunu ve inisiyatifin, davetin Ermeni tarafından olduğunu belirtti.

Bu ziyaret, Ermenistan Cumhurbaşkanı'nın geçen yıl Kasım ayında Mısır'a yaptığı ziyaret de katkı sağladı.

Ağasi Margaryan'a göre Mısır Cumhurbaşkanının ziyareti, Ermenistan'ın Mısır Büyükelçisi Hrachya Poladyan'a ziyareti başarılı kılmak için daha fazla çaba gösterme fırsatı verdi.