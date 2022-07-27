İran, Yemen'de ateşkes sürecinin devam etmesinden memnun

İran Dışişleri Bakanı Özel Siyasi İşlerden Sorumlu Kıdemli Danışmanı Ali Asger Haci, Ensarullah Hareketinin Sözcüsü ve Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin müzakere ekibinin başkanı Muhammed Abdüsselam ile telefonda görüştü.

Bu telefon görüşmesinde Yemen barış sürecindeki son gelişmeler taraflarca ele alındı.

İran Dışişleri Bakanı Özel Siyasi İşlerden Sorumlu Kıdemli Danışmanı Ali Asger Haci, ateşkes sürecinin devam etmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirerek, Yemen halkının direnişinin sonunda acımasız kuşatmanın kaldırılmasına ve adil ve sürdürülebilir bir barış anlaşmasına varılmasına yol açmasını temenni etti.

Ensarullah Hareketinin Sözcüsü ve Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin müzakere ekibinin başkanı Muhammed Abdüsselam da, Ulusal Kurtuluş hükümeti liderlerinin Yemen'de barışı koruma arzusunu vurgularken, ateşkesin yeni bir dönem için uzatılmasının ablukanın kaldırılmasıma, çatışmaları durdurmak için karşı tarafın yükümlülüklerini yerine getirmesine ve çalışanların maaşlarının ödenmesine bağlı olduğunu ifade ett.