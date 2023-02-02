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2 Şub 2023 16:32

Norveç’in Ankara Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı

Norveç’in Ankara Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Norveç’te 3 Şubat'ta Kur’an-ı Kerim’e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Norveç’in Ankara Büyükelçisi Erling Skjonsberg'i Bakanlığa çağırdı.

Diplomatik kaynaklardan yapılan bilgilendirmede, Norveç'te Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Norveç’in Ankara Büyükelçisi Skjonsberg'in Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtildi.

Büyükelçi Skjonsberg'e, Norveç’in açıkça nefret suçu niteliğindeki söz konusu provokatif eylemin engellenmemesi yönündeki yaklaşımının en güçlü şekilde kınandığı ve bu tutumunun kabul edilemez olduğu iletildi.

Büyükelçiye, eyleme izin verilmemesinin beklenildiği vurgulandı.

AA

News Code 1907442

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