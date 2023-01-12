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12 Oca 2023 16:31

İsveç'in Tahran Büyükelçisi Dışişlerine çağırıldı

İsveç'in Tahran Büyükelçisi Dışişlerine çağırıldı

Bazı Avrupa ülkelerinin, müdahaleci açıklamalarına tepki olarak İsveç’in Tahran Büyükelçisi Büyükelçisi Mattias Lentz, Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.

İran Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, AB Konseyi Dönem Başkanı İsveç’in Tahran Büyükelçisi Mattias Lentz'in Bakanlığa çağrılarak bazı Avrupalı yetkililerin İran'ın iç işlerine müdahalelerinin kınandığı belirtildi.

Bazı Avrupa ülkelerinin diğer ülkelerde "şiddet ve nefretin yayılmasında" rolü olduğu ifade edilen açıklamada, "Ülkelerin iç işlerine müdahale tüm uluslararası kural ve düzenlemelere aykırıdır ve İran kesinlikle iç işlerine müdahale edilmesine müsamaha göstermeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Bakanlığa çağrılan Lentz'ten, İran'ın konuyla ilgili protesto notasını Avrupalı taraflara iletmesi istendiği ve İsveç Büyükelçisi'nin de Tahran'ın protestosunu Brüksel'e yansıtacağını bildirdiği aktarıldı.

News Code 1907001

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