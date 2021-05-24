  1. Spor
24 May 2021 16:42

Rusya Ligi'nde yılın futbolcusu İranlı forvert Azmoun seçildi

Rusya Ligi'nde yılın futbolcusu İranlı forvert Azmoun seçildi

Zenit takımında forvet pozisyonunda görev yapan İranlı Türkmen futbolcu Serdar Azmoun Rusya Premier Lig'de yılın futbolcusu seçildi.

Zenit takımında forvet pozisyonunda görev yapan İranlı Türkmen futbolcu Serdar Azmoun Rusya Premier Lig'de yılın futbolcusu seçildi.

Serdar, İran milli futbol takımının en pahalı ve değerli oyuncusu olarak biliniyor.

St. Petersburg temsilcisi Zenit, ligin 28'inci hafta karşılaşmasında en yakın rakibi Lokomotiv Moskova'yı 6 gol ile geçip bitime iki hafta kala şampiyon olmuştu.

Zenit, üst üste üçüncü kez ve Rusya tarihinde yedinci kez şampiyon oldu (2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20, 2020/21).

Rusya'da şampiyonluk sayısı bakımından Sovyetler Birliği sonrası lig tarihinde Zenit 7, CSKA Moskova 6 ve Spartak Moskova 10 kez şampiyonluk kupası kaldırdı.

News Code 1894604
https://tr.mehrnews.com/news/1894604/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 1 + 8 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler