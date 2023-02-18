Reisi: Yaptırımlar İran milletini durduramadı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, CGTN TV kanalına verdiği demeçte, ABD ve diğer Batılı ülkelerin İran'a yönelik yaptırımlarına ilişkin olarak, "Aslında bu tam anlamıyla bir savaştır fakat araçları değiştirilmiş. Dün askeri bir araçtı, bugün bir yaptırım aracı. Onlar bu yaptırımları çok acımasızca uyguluyorlar. İran için hastaların ihtiyacı olan ilaca bile ambargo koymuşlar. Aileleri için çok büyük acı olan kelebek hastalarına bile ihtiyaçları olan ilaçları yasaklamışlardır" dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi, "Tüm dünya yaptırımların sonucunun, insanların yaşamları üzerinde baskı olduğunu çok iyi biliyor. Yaptırım uygulayanlar yaptırımların İran hükümetine baskı yapmak için olduğunu söylüyorlar ancak bu yaptırımlar insanların hayatını etkilemektedir" ifadesini kullandı.

Yaptırımlarla İran milletini durdurmak istediklerini belirten Reisi, İran milleti ve gençlerinin bir an bile yavaşlamadığını söyledi.