İran ve Çin dışişleri bakanları görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang Pekin'de bir araya geldi.

Görüşmede bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan bu görüşmede, Çin ile ilişkilerin geliştirilmesinin İran için önem taşıdığını belirterek, "İran, Çin ile ilişki ve koordinasyonu güçlendirmekten ve iki ülkenin temel çıkarlarıyla ilgili konuları kararlılıkla desteklemekten yanadır" dedi.

Emir Abdullahiyan ayrıca yaptırımların kalırılması amacıyla yapılan görüşmelerdeki yapıcı rolünden dolayı Çin'i takdir etti.

Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang de ülkesinin İran ile pratik işbirliği, kültürel ilişkileri artırma, iki ülke liderlerinin en son fikir birliğini uygulama ve kapsamlı stratejik ortaklık belgesinde ilerleme kaydetmekten yana olduğunu vurguladı.

Qin Gang, "İki taraf, temel çıkarlarıyla ilgili konularda birbirini desteklemeye devam etmeli, uluslararası ve bölgesel ilişkilerde koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmeli, bölgede uzun vadeli barış ve istikrarı sağlamak için ortak çaba sarf etmeli ve temel normları korumalıdır." dedi.

Çinli bakan ayrıca ülkesinin meşru hak ve çıkarlarını sürdürmesi konusunda İran'ı desteklediğini ve İran'ın nükleer davasının diplomatik çözüm sürecini ilerletmeye devam ettiğini vurguladı.