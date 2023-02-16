Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Suriye'ye gidiyor

Sputnik'in kimliğini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı habere göre, Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan önümüzdeki günlerde Suriye'ye ziyarette bulunacak.

İnsani yardım malzemesi taşıyan üçüncü Suudi uçağı Suriye’ye geldi

Suudi Arabistan, Türkiye'de meydana gelen yıkıcı depremlerden ağır etkilenen Suriye'ye insani yardım malzemesi göndermişti.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, insani yardım malzemesi taşıyan üçüncü Suudi uçağının Halep Havalimanı'na iniş yaptığını duyurdu.

Uçakta, depremzedeler için 35 ton gıda ve tıbbi malzeme yardımı olduğu belirtildi.