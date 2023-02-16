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16 Şub 2023 16:51

Sputnik:

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Suriye'ye gidiyor

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Suriye'ye gidiyor

Sputnik ismini vermeyen kaynaklara dayandırdığı haberinde, Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın önümüzdeki günlerde Suriye'ye gideceğini bildirdi.

Sputnik'in kimliğini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı habere göre, Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan önümüzdeki günlerde Suriye'ye ziyarette bulunacak.

İnsani yardım malzemesi taşıyan üçüncü Suudi uçağı Suriye’ye geldi

Suudi Arabistan, Türkiye'de meydana gelen yıkıcı depremlerden ağır etkilenen Suriye'ye insani yardım malzemesi göndermişti.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, insani yardım malzemesi taşıyan üçüncü Suudi uçağının Halep Havalimanı'na iniş yaptığını duyurdu.

Uçakta, depremzedeler için 35 ton gıda ve tıbbi malzeme yardımı olduğu belirtildi.

News Code 1907704

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