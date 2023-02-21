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21 Şub 2023 09:05

İran 3+3 ülke dışişleri bakanları toplantısı yapmaya hazır

İran 3+3 ülke dışişleri bakanları toplantısı yapmaya hazır

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tahran'da  3+3 ülkelerinin (Rusya, Türkiye, İran + üç Güney Kafkasya ülkesi) dışişleri bakanları toplantısı yapmaya hazır olduklarını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan İranlı mevkidaşı ile görüşmek üzere Tahran'da bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin artırılmasını memnuniyetle karşılayarak, bu işbirliklerinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bölgedeki mevcut zorluklara değinen Emir Abdullahiyan, bölgesel işbirliğinin gerektiğini vurgulayarak, Tahran'da  3+3 ülke (Rusya, Türkiye, İran + üç Güney Kafkasya ülkesi) dışişleri bakanları toplantısı yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko iki ülke arasındaki ikili, bölgesel ve uluslararası düzeyde ortak işbirliğine atıfta bulunarak, bu işbirliklerini geliştirmenin önemli olduğunu ifade etti.

News Code 1907779

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