FIFA'dan depremzedeler için 1 milyon dolarlık bağış

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Vakfı, Türkiye ve Suriye'de etkili olan ve resmi açıklamalara göre en az 44 bin kişinin ölümüne yol açan depremlerin ardından mağdurların ihtiyaçlarının karşılanması için 1 milyon dolar (940 bin euro) tutarında bir bağış yapılacağını açıkladı.

Merkezi İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan FIFA'dan yapılan açıklamada, bağışın temel insani yardım malzemelerinin temininde, barınak ve korunakların oluşturulmasında kullanılacağı ifade edildi.

Kuruluşun internet sitesinde de yayınlanan açıklamada, afet bölgelerindeki durumun, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Suriye Futbol Federasyonu (SFA) ile birlikte yakından takip edileceği ve yardımların ona göre sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: DW Türkçe