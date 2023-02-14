Reisi'den Çin'le imzalanan stratejik anlaşmanın önemine vurgu

Çinli mevkidaşının davetine icabetle Pekin'de bulunan İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Çin Başbakanı Li Kıçiang ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Reisi bu görüşmede, İran ve Çin arasındaki kapsamlı stratejik işbirliği anlaşmasının iki ülkenin ilişkileri geliştirme iradesini gösterdiğini ve bunun tam olarak uygulanması için iki ülkenin çaba sarfetmesi gerektiğini vurguladı.

İran ve Çin arasındaki tarihi ilişkilere ve çeşitli ekonomik ve ticari alanlarda iki ülke arasında imzalanan önemli anlaşmalara değinen Reisi, bu ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Reisi ayrıca, uslararası ve bölgesel kuruluşlarda İran ve Çin arasındaki işbirliğinin öneminin altını çizdi.

Çin Başbakanı Li Kıçiang da iki ülkenin dünyada çok taraflılık yaklaşımı konusundaki fikirbirliğine değinerek, "İki ülke arasında çeşitli konularda ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla yapıcı müzakereler yapılmaktadır" dedi.

Li Kıçiang, Pekin'in iki ülke arasında imzalanan stratejik anlaşmanın uygulamaktan ve ikili ilişkilerin gelişme sürecinin devamı doğrultusunda Tahran ile işbirliğini güçlendirmekten yana olduğunu vurguladı.