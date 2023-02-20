Filistin'in eski Tahran Büyükelçisi Zevavi vefat etti

Filistin'in eski İran Büyükelçisi Salah el-Zevavi, 85 yaşında Tahran'da vefat etti.

Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih'in kurucu üyelerinden biri olan Salah el-Zevavi 39 sene İran’da büyükelçi olarak görev yapmıştı.

El-Zevavi, Cezayir, Brezilya ve Kenya’da da Filistin'i temsil etmişti.

Şubat 2022'de güven mektubunun kopyasını İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'a sunarak görevine başlayan Filistin'in yeni Tahran Büyükelçisi Selam el-Zevavi, merhum Salah el-Zevavi'nin kızıdır.