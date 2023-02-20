Emir Abdullahiyan'dan Filistin'e taziye mesajı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Filistin'in eski İran Büyükelçisi Salah el-Zevavi'nin vefatından dolayı taziye mesajında bulundu.

Emir Abdullahiyan'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Bu devrimci diplomatın vefatı dolayısıyla, başta Filistin'in İran Büyükelçisi Selam el-Zevavi başta olmak üzere merhumun ailesine ve Filistin halkına taziyelerimi sunuyor ve merhum el-Zevavi için Yüce Allah'tan rahmet ve mağfiret diliyorum.

Merhum el-Zevavi Siyonist düşmana karşı mücadelede ve İran'daki diplomatik faaliyetleri sırasında her zaman Filistin halkının haklarını gerçekleştimek, Filistin davasını yaşatmak ve Kutsal Kudüs'ü savunmak için çabaladı.

Yakın gelecekte merhum Salah el-Zevavi de dahil olmak üzere Filistin halkının onlarca yıllık çabalarının sonuç vermesine, bu kutsal toprakların Siyonist işgalin pençelerinden tamamen kurtarılmasına ve ağımsız ve birleşik bir Filistin hükümetinin kurulmasına tanık olmamızı temenni ederiz.