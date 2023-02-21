ABD Başkanı Biden Polonya'da

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gerçekleştirdiği sürpriz ziyaretin ardından dün akşam saatlerinde Polonya’nın başkenti Varşova’ya geçti. Biden bugün Polonya Cumhurbaşkanı Duda’yla biraraya gelecek ve NATO ülkelerine Ukrayna’ya destek çağrısı yapacak.

Başkan Biden’ın daha önce açıklanan programında Polonya’nın başkenti Varşova’ya gideceği duyurulmuştu ancak Biden önce sürpriz bir şekilde Kiev’I ziyaret etti. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski’yle görüşen Biden, bugün de Varşova’da Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’yla görüşecek.

Biden’ın Duda’yla yapacağı görüşmede Polonya’nın Ukrayna’ya verdiği destekten dolayı teşekkür etmesi, akşam saatlerinde de kameraların karşısına geçerek Ukrayna’ya destek açıklamaları yapması bekleniyor.