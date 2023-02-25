ABD'den Ukrayna kararı

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Başkanı Samantha Power, Ukrayna’nın Washington Büyükelçisi Oksana Markarova ile Ukrayna Evi'nde basın toplantısı düzenledi.

Power, "Kongre'nin iki partili desteği sayesinde sağlayacağımız 9.9 milyar dolarlık ek doğrudan bütçe desteğini bugün dağıtmaya başladığımızı duyurmak için buradayım" dedi.

Ukrayna'daki çatışmaların ilk yarısında da yardım yaptıklarını belirten Power, "Ancak o ilk fazı geçmiş durumdayız. Şimdi artık harcamaların öngörülebilir olduğu ve belli bir bütçe çerçevesinde hareket edildiği daha planlı ve uzun vadeli projelerin yapıldığı bir evreye geçtik" diye konuştu.

Power, Ukrayna'ya yapılan bu yardımın, eğitimcilere ve sağlık çalışanlarına aktarılacağını söyledi.

ABD'nin ne kadar sürerse sürsün bu savaşta Ukrayna'nın yanında olacağını kaydeden Power, ülkesinin Ukrayna'nın enerji sektörünü güçlendirmek için 250 milyon dolar daha sağlamak üzere Kongre ile birlikte çalışacağını vurguladı.

Kaynak: Haber7