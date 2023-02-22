İran'dan işgalci İsrail güçlerinin Nablus baskınına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Siyonist Rejim güçlerinin işgal altındaki Nablus kentine düzenlediği baskın sırasında en az 10 Filistinlinin hayatını kaybetmesine tepki gösterdi.

Kanlı baskını şiddetle kınayan Nasır Kenani, Filistin halkına işgal rejimi ve ırkçı Netanyahu kabinesi tarafından yapılan soykırımı durdurmak ve kınamak için uluslararası toplumdan derhal harekete geçmesini talep etti.

Batı Şeria'da devam eden tehlikeli sürecin uluslararası kuruluşlar ve Batı'daki sözde insan hakları savunucularının sessizliği gölgesinde devam etmesini "kabul edilemez" olarak nitelendiren Kenani, bu durumun onlar için utanç kaynağı olduğunu söyledi.

Siyonist İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskında 10 Filistinli öldürüldü, 100'den fazla kişi yaralandı.