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27 Şub 2023 10:17

Fransa'da ‘NATO’ya hayır’ eylemi

Fransa'da ‘NATO’ya hayır’ eylemi

Ukrayna-Rusya savaşının birinci yıl dönümü nedeniyle birçok ülkede savaş karşıtı eylemler yapıldı. Paris'te bir araya gelen binlerce gösterici, ülkelerinin NATO'dan ayrılmasını istedi.

Fransa'nın başkenti Paris'te dün bir araya gelen binlerce gösterici, ülkelerinin NATO'dan ayrılmasını istedi.

Aydınlık'ta yer alan bilgiye göre Almanya’nın başkenti Berlin’de de, Ukrayna Savaşı’nın son bulması için Rusya’yla müzakere yürütülmesi talebiyle gösteri düzenlendi. 25 Şubat cumartesi günü kapalı havaya rağmen on binlerce kişi tarihi Brandenburg Kapısı önünde bir araya geldi.

Sol Parti Milletvekili Sahra Wagenknecht ve gazeteci-yazar Alice Schwarzer’in çağırısıyla toplanan göstericiler, NATO’ya ve Ukrayna’ya daha fazla silah verilmemesine karşı çıktı.

İngiltere, Belçika, İspanya ve İtalya da, barış mitingi düzenlendi.

News Code 1907893

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