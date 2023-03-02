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2 Mar 2023 16:33

G20'de Rusya-Çin teması

G20'de Rusya-Çin teması

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Çinli mevkidaşı toplantısında Ukrayna konusunu görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang ile Ukrayna konusunu ele aldı. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de yapılan G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Lavrov'un, Çinli mevkidaşıyla bir araya geldiği belirtildi.

Bakanların ikili siyasi diyalog ve pratik işbirliğinin yüksek gelişme hızından duydukları memnuniyeti dile getirdiği kaydedilen açıklamada, görüşme esnasında iki ülkenin devlet başkanlarının yaptığı anlaşmaların uygulanmasıyla ilgili konulara önem verildiğine işaret edildi.

News Code 1907956

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