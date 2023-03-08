Emir Abdullahiyan ve Çavuşoğlu görüştü

Resmi temaslarda bulunmak üzere dün akşam Ankara'ya giden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Türk mevkidaşı Mevlut Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

Görüşmede ikili ilişkilerle uluslararası meseleler ele alındı.

İki bakan görüşmede, terörizm ve terör örgütleriyle mücadelede ortak işbirliğini önemli ve etkili olarak değerlendirdiler.

Bakanlar Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonunun faaliyete geçirilmesi, transit ve ulaşımın kolaylaştırılması, enerji, sınır ötesi ticaretin kolaylaştırılmasını ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli konular olarak değerlendirdiler.

Su ve çevre işbirliğine ilişkin ortak bir komitenin oluşturulması da bu görüşmede ele alınan konulardan biriydi.