Emir Abdullahiyan İspanya Dışişleri Bakanı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İspanyol mevkidaşı Jose Manuel Albares ile telefonda görüştü.

Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeleri, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu arasındaki işbirliği ve yaptırımların kaldırılmasına yönelik yapılan müzakereler ele alındı.

Bakan Emir Abdullahiyan İspanya Kralı 6. Felipe'nin İslam Devrimi'nin 44. zafer yıldönümü münasebeti ile İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'ye gönderdiği tebrik mesajından dolayı teşekkür etti.

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, İran ve İspanya arasındaki ilişkileri olumlu olarak değerlendirdi.

İran-İspanya ilişkilerine değinen İspanya Dışişleri Bakanı Albares ise iki ülke arasındaki işbirliğinin devam etmesini vurguladı.