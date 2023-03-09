Finans devinden Kılıçdaroğlu senaryosu: Kazanırsa dolar 15 lira

ABD’nin en büyük bankalarından Wells Fargo, Türkiye’deki seçimlere dair bir rapor kaleme aldı. Rapora göre, seçimleri muhalefetin kazanması durumunda Türk lirasının dolar karşısında değeri artacak.

Wells Fargo ekonomisti Brendan McKenna tarafından kaleme alınan rapora göre muhalefet partilerinin kazanacağı bir zafer, daha ortodoks para politikasına dönülmesine neden olabilir. Bu da lira için büyük kazanımları tetikleyebilir.

McKenna ayrıca yatırımcıların da Merkez Bankası’nın (TCMB) ortodoks faiz belirleme rejimine döneceğine dair beklentilerinin arttığını belirtirken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun beklenmedik galibiyetinin lirayı ‘keskin ve önemli ölçüde’ yükselteceğini söyledi.

Dolar/TL için yıl sonu senaryoları

McKenna, “Bağımsız bir merkez bankası restore edildiğinde ve ortodoks bir para politikası çerçevesi uygulandığında, lira modern tarihin en büyük rallilerinden birini yaşayabilir” dedi.

Rapora göre, muhalefet zaferinin ardından, Türk lirası ikinci çeyreğin sonuna kadar yüzde 20 güçlenebilir. Bu senaryoda Dolar/TL’nin yılı 15 seviyesinden kapatabileceği ve liranın 2024’te güçlenmeye devam edeceği belirtildi.

Ancak raporda temel senaryonun Erdoğan’ın zaferi üzerine kurulduğu belirtildi. Erdoğan’ın yeniden seçilme olasılığının yüzde 55-60 olduğu ve bu senaryoda Dolar/TL’nin dördüncü çeyrekte 19,5’e seviyesine geleceği tahmin edildi.

Kaynak: Halk Tv