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16 Mar 2023 14:36

İranlı Sözcü:

Şehit Süleymani'nin Tahran- Riyad anlaşmasında önemli rolü vardı

Şehit Süleymani'nin Tahran- Riyad anlaşmasında önemli rolü vardı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, Irak'ın İran ile Suudi Arabistan arasındaki arabuluculuk girişiminin General Süleymani'nin stratejik görüşünden kaynaklandığını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani Twitter'den yaptığı paylaşımda, İran ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşmada şehit General Süleymani'nin rolüne atıfta bulunarak, "General Süleymani sadece terörle mücadelede bir kahraman ve bölgede güvenlik oluşturucu değil, aynı zamanda milletler ve islami ülkeler arasında barışın, uzlaşmanın ve kardeşliğin de generali ve mimarıydı" dedi.

Kenani'nin paylaşımında ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"General Süleymani ana düşmanı tanırdır ve uzaktaki ufukları görüyordu.

Irak'ın İran ile Suudi Arabistan arasındaki arabuluculuk girişimi General Süleymani'nin stratejik görüşünden kaynaklandı."

News Code 1908209

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