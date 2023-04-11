İran ve Pakistan askeri ve güvenlik işbirliğini görüştü

İran'ın İslamabad Büyükelçisi Seyyid Muhammed Ali Hüseyini, Pakistan Ordusu Komutanlar Komitesi Başkanı Orgeneral Sahır Şimşad Mirza ile görüştü. Görüşmede İran-Pakistan işbirliğine ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Büyükelçi Hüseyini görüşmede, İran'ın Pakistan ile askeri, savunma, güvenlik ve eğitim alanlarında ikili işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu duyurdu.

Pakistan Ordusu Komutanlar Komitesi Başkanı Orgeneral Sahır Şimşad Mirza da İran ile ikili ilişkilerin önemine vurgu yaparak, "Pakistan Ordusu, dost ve komşu ülke İran ile ilişkilere büyük önem vermekte ve aralarındaki işbirliğini geliştirmeye kararlıdır." dedi.

Tahran ve İslamabad'ın bölgesel barış ve istikrar için önemli rolüne değinen Orgeneral Şimşad Mirza, İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerde son dönemde yaşanan gelişmelerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Orgeneral Şimşad Mirza ayrıca, Pakistan'daki İran büyükelçisinin ikili ilişkilerin seviyesini iyileştirmek için gösterdiği çabalarını takdir etti.

Taraflar ilaveten, İran ve Pakistan'ın ortak sınırlarındaki güvenlik durumunu tatmin edici bularak, sınır pazarlarının etkinleştirilmesinin sınır bölgelerinin kalkınmasına yardımcı olma ve ayrıca iki komşu ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmedeki etkisine vurgu yaptılar.