İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 18 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 845 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 145 bin 72'ye, vaka sayısı ise 7 milyon 579 bin 916'ya çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 526'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 342 bin 206'ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.