İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 11 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 815 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 145 bin 36'ya, vaka sayısı ise 7 milyon 578 bin 708'e çıktı.

Hastanelerde COVID-19 nedeniyle yoğun bakımlarda yatan hasta sayısının 503 olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 341 bin 688'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.