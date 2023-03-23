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23 Mar 2023 14:41

Devrim Lideri'nin huzurunda Kur’an-ı Kerim ziyafeti

Devrim Lideri'nin huzurunda Kur’an-ı Kerim ziyafeti

Mübarek Ramazan ayının ilk gecesinde İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei tarafından Kur'an-ı Kerim'le aşinalık ve yakınlaşma ziyafeti gerçekleşecek.

Mübarek Ramazan ayının ilk gecesinde İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei tarafından Kur'an-ı Kerim'le  aşinalık ve yakınlaşma ziyafeti gerçekleşecek.

Etkinliğin İmam Humeyni (r.a) Hüseyniyesi’nde düzenbleneceği bildirildi.

News Code 1908311

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