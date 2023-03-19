İran, Fransa'da protestoculara polis şiddetini eleştirdi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Fransız polisinin protestoculara yönelik şiddet uygulamasını eleştirdi.

Fransız polisinin protestoculara uyguladığı şiddetin kabul edilemez olduğunu belirten Kenani, bu tür eylemlerin Paris hükümetinin demokrasi ve ifade özgürlüğü ilkelerine bağlı olmadığını gösterdiğini söyledi.

Kenani, "Fransız hükümetine çifte standartlı tavrından ve insan hakları kavramını araç olarak kullanmaktan kaçınmasını ve protestoculara karşı şiddeti bırakmasını tavsiye ediyoruz." dedi.

Fransa'da polisle göstericiler arasında çatışma

Fransa'nın başkenti Paris'te hükümetin emeklilik yaşının yükseltilmesini öngöre reform tasarısına karşı yapılan gösterilere polis müdahale etti.

Polis parlamento binası yakınlarındaki Concorde meydanında toplanan protestoculara karşı göz yaşartıcı gaz kullandı.

Fransa Başbakanı Borne, perşembe günü bir yasa tasarısının meclisten oylama yapılmadan geçmesini sağlayan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını, emeklilik reformuna ilişkin tasarı için devreye koyduğunu açıklamıştı.

Başbakan'ın açıklaması sonrası Paris başta olmak üzere birçok kentte halk protestolara başlamış, polisin müdahale ettiği gösterilerde 310 kişi gözaltına alınmıştı.