İran ABD'nin bölgedeki projesini başarısızlığa uğrattı

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah bugün akşam saatlerinde bir konuşma yaptı.

Nasrullah Şehit Hüseyin El-Şami hakkında "Bazı Hizbullah savaşçıları öldükten sonra keşfedilir. Bu savaşçılardan biri Hüseyin El-Şami’dir. Hizbullah’ın çatısını kuran komutanlar ve liderler vardır. El-Şami de bu insanlardan biriydi" dedi.

Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri, Hac Hüseyin El Şami'nin Karz-ı Hasen Enstitüsü'ndeki rolüne de değinerek, "Karz-ı Hasen Enstitüsü büyük ve önemli kurumlardan biridir. Hizbullah'ın bankalarda biriktirecek veya yatırım yapacak parası yok. ABD'nin kararları ve Lübnan bankalarının politikaları, insanların kendi paralarını bankalardan çekip Karz-ı Hasen'de yatırım yapmalarına neden oldu" ifadesini kullandı.

Lübnan'ın ekonomi durumuna da değinen Nasrullah,"Hükümet ekonomi krizi ve halkın geçim zorlukları ile ilgili birşey yapamayacağını söyleyemez. Asksine önlem almaları gerekiyor. Ülkenin ekonomisini kurtarmak için tüm siyasi grupların müzakere masasında olmaları gerekiyor" açıklamasını yaptı.

Nasrullah,Lübnan'daki Cumhurbaşkanlığı meselesi ile ilgili "Bu konu ile ilgili görüşmeler ve istişareler devam ediyor, İran ile Suudi Arabistan arasındaki normalleşme anlaşmasının bu konuda olumlu bir etkisi olacağını umuyoruz"diye konuştu.

Filistin'deki son gelişmelere de değinen Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri sözlerine şöyle devam etti:

İsrail krizle karşı karşıyadır. Bu işgalci rejim hiç bu kadar kriz, çekişme, umutsuzluk ve güvensizlik yaşamamıştı. Lübnan'daki direniş devam ediyor. Lübnan topraklarında Lübnanlı, Filistinli veya diğer uyruklu herhangi bir kişiye yönelik ya da Lübnan'ın herhangi bir bölgesine yönelik herhangi bir saldırı yapılırsa, güçlü ve hızlı bir yanıtla karşılanacaktır".değerlendirmesinde bulundu.

Nasrullah Yemen meselesi ile ilgili "Yemen savaşının ilk gününden itibaren Yemen halkının yanında olduk ve bu bizim gurur duyduğumuz bir tutumdur. Şu anda Yemen krizinin çözümüne yol açan her türlü girişimi destekliyoruz" dedi.

Nasrullah Irak savaşı hakkında "Yirmi yıl önce ABD'nin Irak'a saldırısı gerçekleşti ve Amerika bu savaşın ardından Suriye, Lübnan, İran dahil 6 ülkeye karşı saldırı düzenlemeyi planlıyordu. Irak'ın direnişi ve İran'ın istikrarı bölgedeki Amerikan projesini başarısızlığa uğrattı" ifadesini kullandı.