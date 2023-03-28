Kabil saldırısını IŞİD üstlendi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün Dışişleri Bakanlığı yakınlarında yapılan intihar saldırısında çok sayıda kişinin öldüğü açıklandı.

Arap medyasına göre, IŞİD sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlendi.

Kabil'de intihar saldırısı: 6 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Dışişleri Bakanlığının yakınında düzenlenen intihar saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zedran, basına yaptığı açıklamada, saldırganın Bakanlığın bulunduğu sokağın girişindeki kontrol noktasına yaklaştığı sırada güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiğini ve bu esnada üzerindeki bombanın infilak ettiğini söyledi.

Saldırıda 6 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Zedran, 3'ü Taliban mensubu birkaç kişinin de yaralandığını belirtti.

Kabil'in en büyük sağlık merkezlerinden Acil Durum Hastanesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı yakınında düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri hastaneye kaldırıldı.

Saldırıda aralarında biri çocuk 12 kişi yaralandı.