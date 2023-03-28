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28 Mar 2023 12:56

İran Dışişleri Bakanı yarın Rusya yolcusu

İran Dışişleri Bakanı yarın Rusya yolcusu

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Rusya'ya yarın çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın Rus yetkililerle görüşmek üzere yarın Moskova'yı ziyaret edeceğini duyurdu.

Emir Abdullahiyan, dün Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Son günlerde Avusturya, Avustralya, Umman, Katar, Kuveyt, Türkiye, BAE, İsviçre, Pakistan, Malezya, Suudi Arabistan, Libya ve Suriye'nin dışişleri bakanlarıyla istişarelerde ve görüş alışverişinde bulunduk." demişti.

Emir Abdullahiyan, yakında Moskova'da Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşeceğini de açıklamıştı.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Rusya ve İran dışişleri bakanlarının 29 Mart Çarşamba günü Moskova'da bir araya geleceğini duyurmuştu.

News Code 1908363

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