İran Dışişleri Bakanı yarın Rusya yolcusu

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın Rus yetkililerle görüşmek üzere yarın Moskova'yı ziyaret edeceğini duyurdu.

Emir Abdullahiyan, dün Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Son günlerde Avusturya, Avustralya, Umman, Katar, Kuveyt, Türkiye, BAE, İsviçre, Pakistan, Malezya, Suudi Arabistan, Libya ve Suriye'nin dışişleri bakanlarıyla istişarelerde ve görüş alışverişinde bulunduk." demişti.

Emir Abdullahiyan, yakında Moskova'da Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşeceğini de açıklamıştı.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Rusya ve İran dışişleri bakanlarının 29 Mart Çarşamba günü Moskova'da bir araya geleceğini duyurmuştu.