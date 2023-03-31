  1. Siyaset
31 Mar 2023 10:05

İran ve Umman dışişleri bakanları görüştü

İran ve Umman dışişleri bakanları görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Ummanlı mevkidaşı Bedr Elbusaidi telefonda ikili ilişkileri görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Umman Dışişleri Bakanı Bedr Elbusaidi arasında telefon görüşmesi yapıldı.

Bu telefon görüşmesinde Tahran ve Maskat arasındaki ilişkiler ele  alındı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Umman'ın İran için her zaman güvenilir bir komşusu ve dostu olduğunu belirterek, "Umman Sultanı Heysem bin Tarık Al-ı Said’in Tahran ziyareti ile iki ülke arasında gelişen ilişkiler daha da güçlenecek." dedi.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr Elbusaidi de bölge ülkelerinin işbirliği ile bölgesel kalkınmanın yolu kısalacaktır" ifadesini kullandı.

News Code 1908391

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler