İran ve Umman dışişleri bakanları görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Umman Dışişleri Bakanı Bedr Elbusaidi arasında telefon görüşmesi yapıldı.

Bu telefon görüşmesinde Tahran ve Maskat arasındaki ilişkiler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Umman'ın İran için her zaman güvenilir bir komşusu ve dostu olduğunu belirterek, "Umman Sultanı Heysem bin Tarık Al-ı Said’in Tahran ziyareti ile iki ülke arasında gelişen ilişkiler daha da güçlenecek." dedi.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr Elbusaidi de bölge ülkelerinin işbirliği ile bölgesel kalkınmanın yolu kısalacaktır" ifadesini kullandı.