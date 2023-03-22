Emir Abdullahiyan, Avustralya Dışişleri Bakanı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile bugün öğlen saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Nevruz Bayramı'nı tebrik eden Bakan Emir Abdullahiyan, "Avustralya ile olan ilişkilerimize önem veriyoruz. İki ülke arasında ikili, bölgesel ve uluslararası alanlarda işbirliği zemini vardır"dedi.

İran-Avustralya'nın terörle mücadele konusundaki işbirliğine de değinen Bakan Emir Abdullahiyan, "İslam Devrim Muhafızları IŞİD ve teröre karşı mücadelede ve bölgede istikrarın sağlanmasında önemli bir rol oynamıştır" ifadesini kullandı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ise İran ile Avustralya arasındaki diyalog ve diplomasinin devam etmesi gerktiğini belirtti.