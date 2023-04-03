İran ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları önümüzdeki günlerde görüşecek

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu telefon görüşmesinde ikili ilişkilerinin olumlu gidişatından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İran'ın komşuluk politikasını geliştirme konusundaki kararlılığını vurguladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı da iki ülke yetkilileri arasında sürekli iletişim ve görüşme yapılması gerektiğini vurgulayarak, iki ülkenin mevcut durumunu olumlu ve tatmin edici olarak nitelendirdi.

Taraflar ayrıca önümüzdeki günlerde görüşmek üzere mutabık kaldı.